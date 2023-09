Alcaraz-Hanfmann oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Carlosaffronterà Yannickal primo turno dell’ATP 500 di, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento cinese. Dopo aver saltato la Coppa Davis, l’ex numero uno al mondo è finalmente pronto al ritorno in campo e al debutto in Cina., che non gioca un match dalla semifinale degli US Open persa contro Medvedev, debutterà contro il tedesco, proveniente dalle qualificazioni. Sulla carta si tratta di una pura formalità per lo spagnolo, opposto ad un avversario che non dà il meglio di sé in queste condizioni di gioco e che non sembra possedere le armi per impensierirlo. Il primo match in un torneo, tuttavia, non è mai facile, ergonon dovrà prendere l’impegno sottogamba. A partire favorito sarà ...