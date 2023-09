Alaves-Osasuna domenica 01 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Navarri attesi a Mendizorrotza

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 settembre 2023), appaiate in classifica a 7 punti, si affronterannopomeriggio a Vitoria: i baschi sono più o meno in linea con l’andamento previsto mentre si deve evidenziare che istanno incontrando qualche difficoltà in più rispetto a quanto si poteva pronosticare. Anche giovedì notte la squadra di Arrasate si è dovuta InfoBetting: Scommesse Sportive e