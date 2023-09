Al via il primo master italiano in Space Economy | “Creerà figure in grado di affrontare le sfide di un settore ormai strategico”

(Di venerdì 29 settembre 2023) C’era una volta lo spazio. O meglio: c’era una volta la vecchia politica spaziale. Che viveva di tre step: i governi finanziano, i governi decidono, i governi comandano tutta l’attività del, per motivi molto politici e poco scientifici. C’era una volta, appunto. Perché oggi quel mondo è cambiato per sempre. Ci sono sì i governi, che investono fior di miliardi in un comparto diventatoper la sicurezza; ma ci sono anche e soprattutto i privati. Che appunto fanno i privati, quindi inseguono il business. Effetto: i tempi e i costi elefantiaci dei vecchi progetti spaziali sono un lontano ricordo, il comparto spaziale vive un momento di straordinario dinamismo, tecnologico ed economico. È la cosiddetta, bellezza. E l’Italia vive un paradosso: rappresenta un’eccellenza mondiale per tutta la ...

Il brano racconta la lotta interiore tra restare e andare, in un limbo emotivo causato dalla ... Ad agosto del 2019 esce su Youtube "Quel Bar", il suosingolo, che supera presto le 10mila ...Il, abbastanza ovvio, è che va ad aumentare il debito pubblico, e in particolare quello dell'... Se si continua in questo modo a fine legislatura il debito pubblico solo per questasarà ...

Paura a Lido di Camaiore: È Stramazzato un Pino in Via Primo Maggio LA NAZIONE

Primo colpo Scheffler, al via a Roma la 44/a Ryder Cup - News Agenzia ANSA

Primo colpo Scheffler, tee shot dello statunitense n.1 al mondo apre manifestazione ...Momenti di panico questa mattina, venerdì 29 settembre, ad Arco, in via Strappazzocche, a causa di un incidente stradale in cui è stato coinvolto un bambino di 3 anni. La dinamica e gli accertamenti ...