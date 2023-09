Al via Huawei Italy enterprise roadshow e Huawei Italy enterprise day

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) La sessione autunnale si avvantaggerà del supporto di diversi partner tecnologici, toccherà 8 regioni in Italia, da nord a sud Dopo la prima sessione primaverile, che ha fatto tappa in 13 regioni italiane e che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 professionisti IT, torna il2023, il tour all’insegna della tecnologia e dell’innovazione diItalia, durante il quale clienti, partner ed esperti del settore si potranno confrontare su diversi temi legati all’evoluzione digitale di vari settori industriali quali l’istruzione, la sanità, l’hospitality, la pubblica amministrazione, ISP e il retail. La sessione autunnale del ...