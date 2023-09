Al-Khelaifi | 'Mbappé adora il PSG | felice di averlo qui e lo avremo ancora Superlega? E' uno scherzo'

Ve la ricordate l’estate del Psg? Il divorzio incombente con Mbappé? “Se non firma il rinnovo non gioca” e minacce accessorie? Tutto finito. Nasser ...

Il presidente del PSG risponde alla polemica sollevata dall'argentino per i mancati festeggiamenti ricevuti dal club dopo la vittoria del Mondiale in ...

Dopo il temporale arriva la definitiva schiarita in casa Paris Saint-Germain: i malumori di inizio stagione sono stati spazzati via dalla ...

... i malumori di inizio stagione sono stati spazzati via dalla conferenza stampa di Nasser Al, il presidente: 'I problemi che abbiamo avuto rimangono in famiglia efa parte della ...Che l'addio di Leo Messi al PSG non sia stato morbido lo si era intuito dalle stesse modalità della separazione, divenuta di fatto concreta con ampio anticipo già in primavera, dopo la "fuga" non ...

Psg, è il giorno di Luis Enrique. Al-Khelaifi: "Mbappé decida, non possiamo perderlo a zero" La Gazzetta dello Sport