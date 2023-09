(Di venerdì 29 settembre 2023) Leggi Anche Bruce Springsteen si deve fermare: rinviati tutti i concerti del 2023 su 'consiglio medico' Il messaggio social In un post su Facebook, Diha condiviso un aggiornamento sulla sua ...

L'infarto In una dichiarazione, l'ospedale di Bucarest Bagdasar - Arseni ha detto che Diè statoin un reparto di cardiologia dove è in cura per un infarto miocardico del tratto ST (...

Al Di Meola ricoverato dopo un infarto sul palco in Romania TGCOM

Serie D/C. Treviso, a centrocampo arriva il giovane Francesco Meola Tuttocampo

Il chitarrista 69enne è in condizioni stabili. Rinviate tutte le date del 2023 al prossimo anno Attualmente è in condizioni stabili e in cura, secondo quello che ha riferito giovedì un portavoce dell' ...