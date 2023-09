AEW | WrestleDream | Jon Moxley potrebbe recuperare in extremis | rivelato il possibile sfidante

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come riportato alcuni giorni fa sul nostro portale, Jonha subito un infortunio durante il match contro Rey Fenix, perdendo il titolo intercontinentale. Questo incidente ha portato la AEW a dover rivedere i sui piani per. Inizialmente, era previsto un match tra Jone un lottatore non AEW. Nelle ultime ore, il sito web americano Bodyslam.net hache il lottatore “non-AEW” originariamente menzionato era in realtà “Filthy” Tom Lawlor, un wrestler del circuito indipendente che solitamente si esibisce in promozioni come Paradigm Pro Wrestling, Black Label Pro o DEADLOCK Pro-Wrestling. Questi due atleti si sono già affrontati sul ring in due occasioni, ma hanno avuto solo un match individuale durante lo spettacolo DEFY Wild Ones 2022, in cuiha prevalso. Ma ...

