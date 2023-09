AEW | L’infortunio di Adam Cole è fin troppo reale

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 20 settembre, MJF ha difeso il suo titolo mondiale contro Samoa Joe nel main event di AEW Dynamite Grand Slam., che si era occupato di Roderick Strong in ospedale, è tornato nell’arena ed è corso ad aiutare il suo amico a metà incontro, ma qualcosa è andato storto.è atterrato male dopo essere saltato dalla rampa di ingresso, provocandosi uno sfortunato infortunio. Nella puntata di questa settimana di Dynamite,ha rivelato che il suo piede è effettivamente in cattive condizioni. Secondo la star, non solo si è rotto il piede in tre punti, ma si è anche lacerato alcuni legamenti e dovrà essere operato. Anche la sua compagna Britt Baker ha condiviso una foto delsui social media insieme a parole di sostegno. Poichénon ...