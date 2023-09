(Di venerdì 29 settembre 2023) In seguito agli eventi della scorsa settimana,hanno dato vita ad un’improbabile alleanza per far fronte comune contro la Don Callis Family. I due atleti canadesi, infatti, prenderranno parte, a fianco anche di Kota Ibushi, in un six-man tagcontro Sammy Guevara e Konosuke Takeshita, attuali protetti di Don Callis, affiancati da Will Ospreay. L’incontro avrà luogo domenica notte a WrestleDream, mahanno ancora un ultimo ostacolo da superare. Un terreno di prova In giornata è arrivata da Tony Khan in persona la notizia che, durante il prossimo episodio di AEW...

AEW: Chris Jericho e Kenny Omega per la prima volta in un tag team match a Collision Zona Wrestling

Da grandi rivali ad alleati: Kenny Omega e Chris Jericho insieme a ... The Shield Of Wrestling

Lance Archer joined AEW in March 2020 as the new client of Jake Roberts. Since his debut, Roberts and Archer have been aligned together on television, though Archer has not been featured as much over ...In seguito agli eventi della scorsa settimana, Chris Jericho e Kenny Omega hanno dato vita ad un'improbabile alleanza per far fronte comune contro la Don Callis Family. I due atleti canadesi, infatti, ...