Addio Ancelotti? Clamoroso al Real Madrid | l' italiano che conquista i Blancos

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilsta già pensando al sostituto di Carlo. Il tecnico emiliano, promesso sposo della Seleçao, lascerà infatti le Merengues a fine stagione. E in casa deiè già partito il toto allenatore. La lista dei pretendendi alla panchina più prestigiosa d'Europa è molto lunga. Si vocifera però che il candidato più quotato possa essere Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, ora alla guida del Bayer 04 Leverkusen, ha vestito la camisetaista tra il 2009 e il 2014. Era approdato in Spagna nel corso di una delle campagne acquisti più stellari di sempre. Oltre a lui, arrivarono anche tre palloni d'oro: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Kaka. L'uomo ideale per proseguire la striscia di succesi della storia del club. Ma nella lista dei desideri di Florentino Perez potrebbe spuntare anche ...

