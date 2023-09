Addio a Frank Carpentieri | morto il dj di made in sud | era malato di cancro e aveva 47 anni

Frank Carpentieri , noto al grande pubblico come dj del programma “Made in Sud” , di cui era l’autore di tutte le musiche, è morto a 47 anni: lottava ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Lutto nel mondo della musica per l'annuncio della scomparsa di Frank Carpentieri , musicista noto anche per la sua ...

La7.it - Lutto nel mondo della musica per l'annuncio della scomparsa diCarpentieri , musicista noto anche per la sua partecipazione come dj al programma " Benvenuti al Sud " e per le ...Carpentieri. Il musicista, dj e produttore è morto a 47 anni al termine di una lunga battaglia con un cancro che lo aveva preso da tempo. Collaboratore storico di Alessandro Siani, il ...

Addio Frank Carpentieri, il dj di Made in Sud: combatteva da anni ... Grande Napoli

Addio a Frank Carpentieri, il dj di "Made in Sud" RaiNews

È scomparso oggi a soli 47 anni Frank Carpentieri, noto come il dj e produttore, autore delle musiche dello show televisivo comico «Made in Sud» in onda sino al 2022 su Rai 2 Carpentieri è stato amico ...Non solo Clementino, ma sono stati in tantissimi a scrivere un messaggio d’addio per Frank Carpentieri, il dj di Made in Sud morto a causa di un tumore. Scrive il rapper di Nola:”ciao Frank, hai comba ...