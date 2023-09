Adani | «Sassuolo meglio dell’Inter | e qualcuno credeva fosse facile!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023)torna ad analizzare la partita persa dall’Inter a San Siro contro il, spiegando le sue sensazioni direttamente dallo stadio. L’ex giocatore ne ha parlato nel corso della BoboTV su Twitch. PERIODO NO – Leleesprime una sua opinione riguardo la sconfitta dei nerazzurri: «L’Inter non ha fatto bene a partire dalla Real Sociedad, ma non ha fatto neanche bene contro l’Empoli. Non ha fatto una grande partita come contro la Fiorentina e Monza. Quello contro ilnon è solo un passo falso, ma non si è preparata così bene. Ero allo stadio e qualcosa non mi sembrava in linea con il primo mese, ma più in linea con l’ultima settimana. Nel primo mese l’Inter schiacciava i sassi. Nell’area ho intuito chepensavafacile, ma il...