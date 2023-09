Ad ottobre si riparte con i vaccini Covid | tutto quello che bisogna sapere

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 29 settembre 2023) A seguito dei recenti aumenti dei casi, il Ministero ha divulgato le nuove regole anche suie su obblighi previsti. Era presumibile che terminata l’estate ilsi facesse di nuovo sentire, e invece già ad agosto i casi sono aumentati in tutta Italia. Nel resto del mondo la situazione è simile alla nostra. Nuove regole e obblighi per iaggiornati – Ilovetrading.itLa campagna vaccinale era già contemplata ma fino a quando non è ricomparsa l’emergenza si riteneva che sarebbe andata per gradi, senza urgenza. Pochi giorni fa, infatti, sia Orazio Schillaci (Ministro della Salute) e altri famosi virologi avevano ipotizzato che i sieri anti-dovessero essere resi disponibili a pagamento. Ecco invece cosa è previsto e come si svolgerà la campagna vaccinale, ...