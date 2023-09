Ad Arezzo prove tecniche di opposizione

Leggi su lortica

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si è tenuta in Piazza S. Agostino una assemblea pubblica dal titolo “Una città per cambiare” organizzata dal gruppo consiliare2020 per tastare la possibilità della formazione di un cartello elettorale che contrasti il dominio della destra ad. La luna piena splendente accanto al campanile della chiesa sembrava incoraggiare i partecipanti. Sara Nocciolini, presentatrice della serata, ha introdotto l’ospite della serata che era il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Sentendo le sue iniziative e i risultati della sua amministrazione, tra le quali un bilancio partecipato a livello di quartiere, molti presenti pensavano con rabbia al nostro sindaco assente e ad una gestione della città senza prospettive. Ci ha pensato Francesco Romizi a ricordare tutte le mancanze e gli scempi che hanno caratterizzato questi anni di gestione ...