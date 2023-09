Accadde oggi | 29 settembre | Silvio Piola ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) 29edNessuno scudetto sul petto, nonostante i 274 gol messi a segno in Serie A (senza dimenticare i 14 della stagione 1945-’46). Ma l’iride conquistato nel 1938. Scrive di lui Paolo Valenti nel volume ‘La storia siamo noi, i Mondiali raccontati dai protagonisti’: “Dopo Riva e Meazza, il terzo marcatore più prolifico della storia dell’Italia che però, con le sue 30 reti in 34 apparizioni, dei tre è quello con la migliore media realizzativa”. Il 291913 nasceva un mito come. Storie di campioni…del mondo, considerato checompie ottant’anni Wolfgang Overath, il quale in una classificata sui 100 di sempre della ‘Mannschaft’ pubblicata sul Guerin Sportivo nel 2014 Gianluca ...