Per circa duemila, lunghissimi anni la lingua dell’antico Egitto rimase uno dei più grandi misteri mai svelati. Eppure in essa si nascondeva la ...

27 settembre : Beppe Bergomi ed altre ricorrenze Ventisette… reti, tutte con la maglia nerazzurra. Ventidue in campionato e cinque in Coppa Italia. ...

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 480 a. C. " Battaglia di Salamina: la flotta ateniese riporta una decisiva vittoria su ...1963: Nasce a Richmond, California, USA, Leslie Edward "Les" Claypool, cantante e bassista dei Primus. Avanti TAGS 29 settembre , Paramore , Raf La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...

Accadde oggi 28 settembre: la crisi del 2013, 50mila imprese chiuse e la lite tra Berlusconi e Letta su aumento Iva Il Riformista

Accadde oggi: 29 settembre, almanacco del giorno Globalist.it

Teatro Solare e I Nuovi in scena con "Lie-Low-Nascondigli" e "Once upon a bridge - Accadde su un ponte". Biglietto: 10€. Il Festival Intercity, per la direzione artistica di Dimitri Milopulos, ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...