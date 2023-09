Abusi nella ginnastica ritmica | il pm federale chiede l’ammonizione per l’allenatrice Maccarani | “Colpevole di eccesso di affetto”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si può peccare didi. È questa la tesi sostenuta dalla procura della Feder(Fdg) nel valutare il comportamento deldelle Farfalle, Emanuela, accusata da alcune ex allieve della nazionale dipsicologici e vessazioni. Per lei il procuratoreMichele Rossettiquindi un’ammonizione perché quello disarebbe stato “undiper la ginnasta Anna Basta“, che invece ha parlato diveri e propri insieme alla compagna Nina Corradini. Per la Fdg quello diè stato un atteggiamento “di troppa generosità verso l’atleta al fine di farla performare al meglio”. In fase di udienza ...

Itri – In data 28 agosto 2023, all’interno dell’area protetta del Parco Naturale dei Monti Aurunci , in zona piana dei Pozzi “località Campello” nel ...

Al grido di "Zero Tolerance", con striscioni e cartelli, alcuni manifestanti sono scesi in piazza a Roma vicino a San Pietro. Fanno parte ...

... l'Italia è 26°Ue per il controllo della corruzione, Transparency International ha dato all'... per 'aumentare gli incentivi a ricorrere a procedimenti abbreviati e ridurre glidel processo,......Rossetti spiega le richieste di sanzione al tribunale nazionale sull'inchiesta sportiva degli... Anche se, come hanno sempre detto Corradini e Basta, chi èsquadra non si accorge di quanto ...

Maccarani, processo sportivo per gli abusi nella ginnastica. L’accusa la difende: «Eccesso di amore» Corriere della Sera

Abusi nella chiesa, il rapporto sulle molestie in Svizzera fa luce sui ... Domani

Teoria supportata, secondo Rossetti, dal fatto che nello scoperchiare quello che sembra essere una situazione di abusi sistematici ai danni delle allieve, nessuno oltre a Basta e Corradini si è fatto ...Tra le oltre mille inserite nel vocabolario Zingarelli del 2024, come bro, crush, plogging, petricore e farrotto ...