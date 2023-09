Abusi nella ginnastica ritmica | ammonizione per Emanuela Maccarani | Ferita che rimarrà per sempre | ma la mia coscienza rimane tranquilla

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il Tribunale federale nazionale dellaammonisce, mentre assolve Olga Tishina . L'allenatrice della nazionale die la sua assistente erano a processo sportivo per "aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche e provando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e...