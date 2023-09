A Rotterdam uno studente di trentadue anni ha ucciso tre persone

(Di venerdì 29 settembre 2023) Trehanno perso la vita in due sparatorie distinte a, nei Paesi Bassi, entrambe perpetrate da unonne dell’Università Erasmus, Fouad L. La prima sparatoria è avvenuta in un complesso residenziale, causando la morte di una donna di trentanovee sua figlia di quattordici, vicine di casa dell’assassino, che indossava una uniforme militare al momento della sparatoria. Successivamente, loha aperto il fuoco nel centro medico dell’università, ferendo mortalmente un docente di quarantasei. Fouad L ha anche dato fuoco sia alla sua residenza che all’ospedale, ma entrambi gli incendi sono stati prontamente domati. Nella serata di ieri ilnne è stato arrestato e sta cooperando ...

tre morti oggi in due sparatorie in città, tra cui una ragazza di 14 anni. Le sparatorie ... Per ora la polizia non si è pronunciata sulle motivazioni dell'uomo, né ha chiarito se fosse...Gli spari e la risposta delle forze dell'ordine sono avvenuti inscenario di urla, paura e fuga ... il 24enne studente italiano Beniamino Vincenzoni che era ne centro Erasmus diha detto: ...

Rotterdam, doppia sparatoria e incendi dolosi: almeno 3 vittime. Arrestato un uomo Sky Tg24

Rotterdam, spari in ospedale universitario: tre morti, tra cui una 14enne. Arrestato uno studente di 32 anni Corriere della Sera

Tredici arresti, 15 denunce, sequestri di armi ,droga e di uno jammer. E' il bilancio di una vasta operazione della polizia di Stato in diverse province del Nord della Puglia, in particolare nei ...Rotterdam ripiomba nella paura. Due sparatorie, la prima in un’abitazione privata e la seconda in un grande ospedale universitario, per mano di uno studente di 32 anni che ha ucciso tre persone, una ...