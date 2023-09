A Lecce ballottaggio Lindstrom e Raspadori Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023) A– si gioca domani alle 15 –. Lo scrive il Corriere dello Sport. A un passo dalla trasferta di. Oggi è già vigilia di campionato, si gioca di nuovo domani e poi martedì in Champions con il Real. Ora, cioè tra ventiquattro ore si va in scena con la squadra di D’Aversa, una delle sorprese più piacevoli di questa prima fase del campionato. Garcia sta pensando di cambiare qualcosa. Del tipo: domani Politano potrebbe riposare e siasia, reduce da un impatto molto convincente con l’Udinese dalla panchina, si candidano a cominciare dall’inizio. E ancora: Mario Rui-Olivera è un testa a testa tra amici destinato a trascinarsi come una costante, e non è esclusa una novità anche a centrocampo. Sempre fuori causa ...