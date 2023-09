A Dermocosm un laser per rigenerare i tessuti cutanei

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un dispositivoche non punta alla distruzione ed eliminazione deima alla loro rigenerazione. Si chiama RedTouch PRO. La nuova tecnologia di Deka, società italiana del Gruppo El.En., specializzata nello sviluppo e nella produzione diper la medicina e la chirurgia, è stata presentata in occasione del congresso ‘', che vede impegnati oltre 60 relatori dal 28 al 30 settembre, nell'ambito della Milano Beauty Week. RedTouch PRO si serve di una lunghezza d'onda mai utilizzata fino a oggi (675 nm) impiegata in una serie di applicazioni di medicina rigenerativa che vanno dalla cura del melasma alle smagliature, fino alla prevenzione dell'invecchiamento cutaneo (trattamento di prejuvenation “ReLive”). Un procedimento che ha permesso di raggiungere un ...