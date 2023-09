“A causa dell’inflazione nel 2023 gli italiani sprecano di meno“

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sorprendentemente, lo spreco sta diminuendo in otto Paesi del mondo, inclusa l’Italia, dove la quantità di cibo sprecato è scesa di circa il 25%, stabilizzandosi a 469,4 grammi settimanali. Questo segna un significativo calo rispetto all’estate del 2022 (-125,9 grammi) e alla rilevazione dello scorso gennaio (-54,7 grammi). Negli Stati Uniti, storicamenteattenti al feno, lo spreco alimentare è diminuito del 35%, raggiungendo quota 859,4 grammi settimanali, un calo record di 479 grammi rispetto al 2022. Questi sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto globale sul rapporto fra cibo e spreco di Waste Watcher, International Observatory on Food & Sustainability, promossa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il monitoraggio Ipsos. Mentre la Spagna e la Francia si attestano come i paesi più virtuosi in Europa, con ...