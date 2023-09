A Bari uno studente spara a un prof con la pistola a pallini | classe sotto shock

Termina in parità, 0-0 l’anticipo della prima giornata del campionato di Serie B tra Bari e Palermo. Partita ricca di emozioni, con due espulsioni ...

Il Bari pensa a uno svincolato per l'attacco: come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, i nomi vagliati sono quelli di Sebastian Arderson...

I suoi oltre trecentomila abitanti fanno di Bari il comune europeo più popoloso affacciato sul Mar Adriatico. Nato come borgo di pescatori, negli ...

Eccellenze Meridionali Puglia , va alla braceria a Sammichele di Bari e mostra lo scontrino : "Qualcuno storcerà il naso , ma..." Puglia , va in una ...

studente di, nel corso della mattinata di venerdì 29 settembre 2023, ha sparato al petto di un suo professore mentre quest'ultimo stava entrando in classe per l'inizio della nuova ora. Lo ...Avrebbe premuto il grilletto di una pistola giocattolo contro un professore. L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina nell'Istituto Superiore Romanazzi di: secondo quanto riporta l'Ansa,studente di circa 17 anni avrebbe compiuto il gesto con una pistola a pallini di plastica. Il docente, che non è rimasto ferito, ha accusato un lieve malore a ...

Un professore è stato colpito da una pistola ad aria compressa all'Istituto superiore Romanazzi di Bari. Sono entrati in classe con una pistola giocattolo, e all'arrivo ...