730 2023 in scadenza | invio online entro lunedì 2 ottobre Istruzioni guidate

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sta per scadere il termine termine per inviareil 730/precompilato. Chi non vuole optare per la trasmissione ordinaria tramite Caf e patronati, può farlo. Basta accedere all’area riservata e fare tutto da sé. Da quest’anno poi è possibile affidare la propria dichiarazione precompilata a un familiare o una persona di fiducia con la funzione della delega.La naturalesarebbe il 30 settembre, ma cadendo di sabato la data slitta alsuccessivo. Dallo scorso 11 maggio ogni contribuente tenuto a presentare la dichiarazione 730 può modificare, accettare e inviare la versione precompilata direttamente in via telematica. ...