48 anni fa il Massacro del Circeo | tre giovani della Roma bene torturarono e stuprarono due ragazze di periferia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ildelnon è stato soltanto un crimine efferato ma anche lo specchio di una società, quella degli’70, in cui più di oggi il divario tra le classi era meglio indicato dalla latitudine urbana in cui si era circoscritti. Ma il vero spartiacque non era antropologico né culturale ma soprattutto economico. In questa storia c’erano i figliborghesia dei Parioli e le figlie degli operai di borgata e l’interazione tra loro ha generato un tragico impatto in cui ad avere la peggio, neanche a dirlo, sono state quest’ultime. I protagonisti I tre che hanno scritto una delle pagine più buienostra storia sono figli, che prendono il soprannome dall’elegante quartiereno dei Parioli. Un’appartenenza ...