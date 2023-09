365mila euro | cifre-choc alla Ong dalla Germania | atto di guerra contro l' Italia

(Di venerdì 29 settembre 2023) La Sea Eye è la terza Ong finanziata dal ministero degli Esteri tedesco. L'associazione è uscita allo scoperto dichiarando che per quest'anno riceveràper il funzionamento dell'imbarcazione di salvataggio. “Siamo molto felici di questo risultato - ha affermato la portavoce Jutta Wieding - che ci permetterà quest'anno di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4”. D'altronde la ministra Annalena Baerbock aveva confermato i finanziamenti “imminenti” a tre organizzazioni: una di queste è proprio la Sea Eye, che ha sede a Ratisbona. Le altre due sono la comunità di Sant'Egidio e Sos Humanity. Per quanto riguarda la Sea Eye, iin arrivo dal governo tedesco rappresentano il 12% dell'intero bilancio dell'associazione: “Indipendentemente - ha dichiarato Jutta Wieding - ...

