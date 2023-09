29 settembre 1976 | la nascita dell’Usignolo di Kiev | Andriy Shevchenko VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) 29: ladiIl 29delnasce. L’ex giocatore è stato uno dei più forti attaccanti nella storia del calcio a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Si fa conoscere con la maglia della Dynamoe grazie alle sue reti attira l’attenzione di diversi club tra cui il Milan. Proprio i rossoneri lo acquistano nell’estate del 1999 e col Diavolo vince: una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. In ogni trofeo vinto dal Diavolo, in quegli anni, c’è stata la sua firma e tutti questi goal l’hanno portato a vincere il Pallone d’Oro del 2004. L’ucraino più amato di Milano compie 47 anni e non ci resta che ...