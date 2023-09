130mila coscritti in Russia | Orban contro Kiev nell’Unione | attacco kamikaze fa strage in Pakistan | cos’è successo oggi nel mondo

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 29 settembre 2023) Riyad continuerebbe la normalizzazione anche senza i palestinesi, unuccide 52 musulmani in, laavvia la coscrizione autunnale,mette in dubbio la membership europea pere l'uranio russo arriva in Bangladesh per avviare la centrale costruita da Rosatom. InsideOver.