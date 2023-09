Zona Franca Doganale Abruzzese | 12 Imprese per Sfruttare Vantaggi Fiscali e Amministrativi

Roma. “ d alle parole ai fatti , nessuna zona franca e bonifica capillare dei territori in cui la criminalità trova ambienti più favorevoli. Con il ...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dalle parole ai fatti , nessuna zona franca e bonifica capillare dei territori in cui la criminalità trova ambienti più ...

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dalle parole ai fatti , nessuna zona franca e bonifica capillare dei territori in cui la criminalità trova ambienti più ...

AGI - La sintesi della giornata è in un abbraccio postato dallo stesso premier sul suo profilo Fb. Giorgia Meloni e don Maurizio Patriciello ...

Giorgia Meloni ha precisato che la sua 'non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione'. E ha aggiunto che il centro sportivo in ...

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, potrebbe fuggire in Ucraina. A dirlo è la Procura generale di Bologna e per questo motivo il ...