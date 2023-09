Zaniolo | «Monchi dalle giovanili dell’Inter al calcio che conta! San Siro un sogno»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Nell’intervista ha trattato il tema dei primi mesi trascorsi in Premier League, all’Aston Villa, in seguito al trasferimento dal Galatasaray. Il giocatore ha parlato del suo passaggioalle esperienze future, fino alla Nazionale e il ritorno a SanALLA PREMIER LEAGUE – Nicolòha parlato così tra passato e presente: «Ilin Inghilterra è differente rispetto all’Italia, più fisico. Per le mie caratteristiche si sposa di più quello inglese. Tutti gli allenatori che ho avuto in passato mi hanno dato qualcosa di diverso come Di Francesco, Mourinho, Mancini, Ranieri.mi ha portato dal...