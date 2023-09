“X Factor” terza e ultima puntata dedicata alle audition

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) In onda questa sera su Sky e in streaming su NOW Torna, questa sera, giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW, X2023. Terzo e ultimo appuntamento con leper lo show Sky Original prodotto da Fremantle.occasione, questa settimana, per mostrare il proprio potenziale con una cover o con un brano inedito, ma sempre con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici. Ovvero Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan: come sempre, sarà questo l’unico modo per accedere ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni. Come di consueto, sarà Francesca Michielin ad aprire lae ad accogliere gli artisti nella sua postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, quartier generale della prima fase. I giudici si troveranno a valutare ancora una volta una proposta musicale ...