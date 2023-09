X Factor 2023 | quante puntate sono e quando finisce

(Di giovedì 28 settembre 2023) Partita il 14 settembre su Sky Uno, la diciassettesima edizione di "X" vede il ritorno di Morgan come unica novità in giuria (sostituisce Rkomi) per un format che conferma a grandi linee le sue regole. In questo spazio leggiamo per intero il calendariodel talent: dalle audizioni alla...

Torna giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2023 . Terzo e ultimo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original ...

Torna giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW , X. Terzo e ultimo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle , dopo le prime due parti che hanno già mostrato il grande talento degli aspiranti concorrenti ...Torna giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW , X. Terzo e ultimo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle , dopo le prime due parti che hanno già mostrato il grande talento degli aspiranti concorrenti ...

X Factor 2023, stasera: anticipazioni ultima puntata delle Audition Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X Factor 2023, siparietto di Fedez alle prese con lo spagnolo: «So dire le cose che dice la tata» ilmessaggero.it

Era il 2012 all'epoca Arisa era una giudice di X Factor e con lei anche Simona Ventura, Morgan e Elio. La cantante aveva urlato contro la collega dopo che questa aveva espresso un giudizio negativo ...X FACTOR PARLA GARGANICO CON LA DANCE ANNI '90 DE 'IL CREMLINO' TARGATA KUORENERO Un'altra splendida scoperta della casa foggiana di Gianni Colonna ...