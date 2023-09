X Factor 2023 | emozioni all’ultima Audition | cosa ci attende

(Di giovedì 28 settembre 2023) La terza e ultima puntata delledi Xsi preannuncia ricca di sorprese e talenti pronti a farsi strada. Giudici e aspiranti concorrenti sono chiamati a dare il meglio in questa fase determinante del programma, che proseguirà nelle settimane successive con i Bootcamp e i Live Show. X, stasera le ultimeRitorna l’appuntamento con X. Stasera si svolgerà la terza e ultimadello show Sky Original. In questa fase decisiva, gli aspiranti concorrenti avranno l’ultima occasione per mostrare le loro abilità, con l’obiettivo di convincere almeno tre giudici tra Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan e accedere così alla fase successiva, i Bootcamp. Francesca Michielin, come di consueto, aprirà la ...

Torna giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2023 . Terzo e ultimo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original ...

Partita il 14 settembre su Sky Uno, la diciassettesima edizione di "X Factor " vede il ritorno di Morgan come unica novità in giuria (sostituisce ...

Tutte le informazioni per seguire la terza puntata di X Factor 2023 , in onda stasera giovedì 28 settembre . L’ultima puntata di auditions del ...

Tutte le informazioni per seguire la terza puntata di X, in onda stasera giovedì 28 settembre. L'ultima puntata di auditions del celebre talent show sarà visibile in tv su Sky Uno, in streaming su NOW e infine in prima serata su Tv8 solamente ...Torna giovedì 28 settembre, su Sky e in streaming su NOW , X. Terzo e ultimo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle , dopo le prime due parti che hanno già mostrato il grande talento degli aspiranti concorrenti ...

X Factor 2023, stasera: anticipazioni ultima puntata delle Audition Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X Factor 2023, siparietto di Fedez alle prese con lo spagnolo: «So dire le cose che dice la tata» ilmessaggero.it

Tutte le anticipazioni sul talent musicale di Sky Italia più seguito dal pubblico, nella puntata del 28 settembre gli ultimi provini delle Audition ...Partita il 14 settembre su Sky Uno, la diciassettesima edizione di "X Factor" vede il ritorno di Morgan come unica novità in giuria (sostituisce Rkomi) per un format che conferma a grandi linee le sue ...