WTA Tokyo 2023 | risultati 28 settembre | Daria Kasatkina | Maria Sakkari e Caroline Garcia vittoriose in due set

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si completano a, in Giappone, gli ottavi di finale del torneo Toray Pan Pacific Open Tennis, di categoria WTA 500: non ci sono tenniste italiane nel tabellone di singolare, che vede disputarsi gli ultimi quattro incontri del secondo turno. Nell’unico match riguardante la parte alta del tabellone la russa Anastasia Pavlyuchenkova piega la ceca Linda Noskova, battuta in tre set col punteggio di 6-3 4-6 6-0, mentre nella parte bassa del main draw la russa, numero 6 del seeding, regola la qualificata greca Despina Papamichail, superata con un duplice 6-4. Sempre nella parte bassa, infine, viene definito l’ultimo accoppiamento dei quarti di finale: l’ellenica, testa di serie numero 4, elimina la qualificata nipponica Misaki Doi per 6-3 6-1 ed ...

... che ha lasciato solo tre game alla spagnola n.79Cristina Bucsa e contro cui ha perso l'unico ... Daria Kasatkina says the tournament should use the roof due to the extreme heat in: "I think ......Pan Pacific Open Tennis di. Il WTA500, che gode di un parterre di primo livello, ha infatti visto l'estremo saluto alla carriera per Misaki Doi , ex n.30 al mondo e vincitrice di un titolo...

Nel Wta500 di Tokyo si è delineato il tabellone dei quarti di finale. Tra le ultime giocatrici a staccare il pass c'é la russa Daria Kasatkina . La ...Momento commovente nel torneo di Tokyo dopo il ritiro di Misaki Doi. Lacrime durante l’intervista post-partita, quando a scambiare parole con lei è stata una sua vecchia conoscenza. Emozioni forti nel ...