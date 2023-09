Wta Ningbo 2023 | montepremi e prize money con Bronzetti

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 25 al 30 settembre in Cina. La tunisina Ons Jabeur è la prima favorita del seeding, seguita dalla ceca Petra Kvitova: entrambe vanno a caccia di punti in ottica Wta Finals. Al via anche giocatrici del calibro di Sorana Cirstea e Katie Boulter, mentre l’unica azzurra al via è Lucia. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.630 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.670 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.010 (60 punti) SEMIFINALE – € 10.570 (110 punti) FINALISTA – € 18.950 (180 punti) VINCITRICE – € 32.070 (280 ...