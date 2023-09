WTA Ningbo 2023 | Jabeur conquista la semifinale Vittorie di Shnaider e Podoroska | Bronzetti eliminata

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si sono delineate le semifinali del torneo WTA diin Cina. Purtroppo si è fermato ancora una volta ai quarti (come a Guangzhou) il cammino di Lucia, che è stata sconfitta nettamente dalla ceca Linda Fruhvirtova, numero 117 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Per la diciottenne di Praga non ci sarà un derby ceco incon la più illustre connazionale Petra Kvitova, visto che quest’ultima è stata sconfitta dalla russa Dianain tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo poco più di due ore. La testa di serie numero uno del torneo è la tunisina Ons, che è riuscita a raggiungere le semifinali. La numero sette della classifica mondiale ha superato in tre set la veterana russa Vera Zvonareva per 7-5 4-6 6-1 dopo una ...