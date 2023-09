(Di giovedì 28 settembre 2023) La bartender Elisabetta Ciceri sceglie Tonica Rovereper dare vita ad un drink che celebra la spensieratezza senza filtri e la socialità vissuta in modo genuino Il mondo della mixology ci ha abituati nel tempo a proposte alternative rispetto ai classici drinkici, ma solo negli ultimi anni tutto questo ha portato ad una vera e propria tendenza: il Sober Curiosity Movement, trend diffuso oltreoceano soprattutto tra giovani e giovanissimi che punta alla sobrietà come stile di vita. Questa tendenza ha acquisito sempre maggiore popolarità fino a sbarcare anche in Italia con il movimento della Sobrietà all’italiana, promosso dalle Bibiteche, per l’occasione,no una esclusiva drink list “sobria”. Con i propri esperti di miscelazione, infatti, Bibiteha ...

Il 29 settembre si ripete ogni anno la giornata mondiale del cuore promossa dallaHeart Federation e coordinata in Italia dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione "...dipendenza dall'...... propone un'intensa serie di appuntamenti di intrattenimento come ilOyster Opening ... per disperdere l'e sentire solo gli aromi. Quindi si mangia l'ostrica, poi si sorseggia il whiskey. ...

World No Alcol Day 2023: Sanpellegrino presenta il cocktail Basil 0 L'Opinionista

Le star di Hollywood si danno all’alcol (per scopi commerciali) Linkiesta.it

La bartender Elisabetta Ciceri sceglie Tonica Rovere Sanpellegrino per dare vita ad un drink che celebra la spensieratezza senza filtri e la socialità ...Who To Love - Un film di Giorgio Testi. Musicale, Italia, 2023. Progetto discografico e cinematografico targato Dave Stewart, Mokadelic e Greta Scarano.