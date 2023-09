Wanda Nara | torna a parlare L - Gante | ' Il mio rapporto con lei'

(Di giovedì 28 settembre 2023) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Mentresi prepara ad affrontare una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle , in Argentina èto adi lei L -. Dopo aver ...

Wanda Nara è pronta a tornare in Italia ma questa volta il calcio non c'entra. La showgirl argentina sarà infatti nel cast di Ballando con le Stelle ...

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Mentresi prepara ad affrontare una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle , in Argentina è tornato a parlare di lei L - Gante . Dopo aver rivelato in passato di aver vissuto ...E poi c'è, la showgirl argentina che negli ultimi mesi ha avuto problemi di salute. Lei, confermando la partecipazione al programma, ha scritto via social: 'Nessuno ha detto che sarà ...

Wanda Nara, pose sexy in lingerie tra le lenzuola TGCOM

Il sorriso e la voglia di vivere non sono mai scomparsi dal viso e dalla mente di Wanda Nara, nonostante gli ultimi mesi non siano stati facili per l'argentina. Lady Icardi ha scoperto di avere la leu ...Ballando con le Stelle 2023 farà il suo debutto su Rai Uno il prossimo 21 ottobre e, in attesa, sarebbe stato confermato il cast completo.