VXL | un blogger celebra Berardi | 'Il Fenomeno di provincia'

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo l'ennesima estate dove ha sfiorato il trasferimento in una big, alla fine Domenicoè rimasto al Sassuolo e ancora una...

Il mercato della Juventus non può che dipendere dall'eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Come ribadito da Allegri, l'attaccante...

Il passaggio di Rovella dalla Juventus alla Lazio, ha fatto storcere il naso a gran parte del tifo bianconero . Dopo l'ottima stagione in...

L'entusiasmo in casa bianconera derivante dall'ottimo esordio a Udine, è stato subito spento dal pareggio in casa contro il Bologna....

Le dimissioni di Roberto Mancini da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana hanno destato molto scalpore. Non erano arrivate dopo la mancata...

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Luciano Spalletti come CT della Nazionale. Il pareggio con la Macedonia complica...

La cessione di Onana al Manchester United dopo l'ottima annata d'esordio in nerazzurro è stata meno dolorosa del previsto. Sia...

... così come i ringraziamenti che non smetteremo mai di fare a tutti idella nostra Community! Un saluto da Giuseppe e tutta la redazione diOgni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

Blog: Rivoluzione estiva: su VXL cambia tutto...tranne il Re! vivoperlei.calciomercato.com

VXL, un blogger celebra Marotta: 'Che affare Sommer! Meglio di ... Calciomercato.com

Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il ...Blog Calciomercato.com: Ottavo mese dell’anno, ottava incoronazione che ci apprestiamo a celebrare nel prestigioso trono di VivoperLei. Per cambiare, abbiamo deciso di mescolare ...