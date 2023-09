Volley | Simone Giannelli verso il preolimpico | “Ogni partita sarà una finale | non ci regaleranno niente”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’Italia si avvicina all’esordio nel torneodimaschile, che andrà in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre. La nostra Nazionale debutterà contro la Repubblica Ceca, inseguendo il primo successo nella manifestazione che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il cammino proseguirà poi contro Qatar, Ucraina, Iran, Germania, Cuba e Brasile.ha parlato attrai canali federali: “Siamo qui per questo importantissimo impegno di una stagione davvero lunga, impegnativa e complessa sotto tutti i punti di vista. Dovremo affrontarlo con la giusta mentalità, siamo in cerca della qualificazione ai Giochi che sono l’evento più importante per uno sportivo e proprio per questo molto difficile da centrare; daremo quindi il massimo per ...