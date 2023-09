Volley femminile | Federica Pellegrini si espone su Egonu e Velasco | la Divina ha una richiesta

“Julio Velasco è una delle 5-6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale Femminile ”: così a Sky Sport il presidente della Feder Volley Giuseppe ...

"Questa mattina mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatore della nazionale italiana femminile . ...

Il futuro della Nazionale italiana di pallavolo femminile prenderà le sembianze del passato, non una rivoluzione, una restaurazione. Il ritorno al ...

Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, in un’intervista rilasciata a Sky, ha rivelato come siano diverse le possibili alternative per il ...