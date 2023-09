L'entusiasmo iniziale per l' auto elettrica sembra essersi dileguato in Germania , un paese che aveva fatto grandi promesse di transizione verso ...

Un SUV per di più gemello di una(la Touareg). Praticamente un delitto di lesa maestà ... Infine, un nuovo caricatore di bordo a 11 kW CA permette ricariche complete in circa duee venti ...Niente da fare, invece, per Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni , in gara con unaGolf ... La gara prenderà il via alle17:30 di sabato 30 settembre, da Pistoia e si concluderà a metà ...

Volkswagen, 24 ore di black-out della produzione Il Sole 24 ORE

Volkswagen, problemi alla rete It, ferme diverse fabbriche Agenzia ANSA

OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER CONTRATTI ENTRO IL 30/09/23, PREZZO COMPRENSIVO DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO CON FORMULA 'Progetto Valore Volkswagen' (con ESTENSIONE DI GARANZIA INCLUSA), MANUTENZIONE ...OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER CONTRATTI ENTRO IL 30/09/23, PREZZO COMPRENSIVO DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO CON FORMULA 'Progetto Valore Volkswagen' (con ESTENSIONE DI GARANZIA INCLUSA), MANUTENZIONE ...