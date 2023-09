Vocalelli | «Inzaghi | cambi ritardati! Abbia il coraggio di Pioli»

(Di giovedì 28 settembre 2023)è piuttosto duro nei confronti di, per le scelte di formazione (soprattutto sui) ieri sera in Inter-Sassuolo. Il giornalista paragona l’allenatore nerazzurro ain un intervento su Radio Radio. DECISIONI DALLA PANCHINA – Alessandronon è convinto delle mosse di Simoneieri sera: «L’Inter era stanca. Isono stati quantomeno ritardati: io credo che, se hai una rosa del genere, li devi utilizzare meglio. Stefanoha dimostrato a Cagliari di avere ildi mettere fuori Rafael Leao, Olivier Giroud e altri pensando che, se hai una rosa larga, la devi sfruttare. Questo lo deve fare anche». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Vocalelli su Gazzetta: "Inter, i meriti vanno a Inzaghi ma anche alla ... L'Interista

Vocalelli sulla GdS: "Inzaghi è l'uomo delle finali, lo specialista delle ... L'Interista

La Juventus, archiviata la vittoria in campionato sul Lecce, si prepara alla sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Il club bianconero, sul suo sito ufficiale, rende omaggio ...Oltre ad aver perso i tre punti contro la Lazio, il Torino ha perso anche Alessandro Buongiorno per infortunio. Il vice capitano granata è stato sostituito al 28' per un ...