Vittorio Menozzi svela la sua cotta nel Grande Fratello 2023 | “Mi piace molto | ma…”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nella Casa del GFè un personaggio controverso. Il giovane modello e ingegnere romagnolo si trova nella complicata posizione di cercare accettazione all’interno di un gruppo che sembra non volergliela dare. Già alla sua terza nomination,ha sorpreso tutti con una confessione destinata a rimanere nell’archivio delle sorprese del reality: è infatuato di una delle sue compagne d’avventura. Chi è questa misteriosa inquilina che ha catturato il cuore del giovane? GF VIP 20023, i disagi sociali:nella tempesta Gli ultimi giorni non sono stati affatto facili per, etichettato come un lupo solitario nel branco del. A peggiorare la sua posizione, ...