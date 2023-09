Visibilia | procura Milano insiste su invio ispettori | giudici si riservano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023), 28 set. (Adnkronos) - Ladiribadisce la richiesta di ispezione perEditore, il gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, sottolineando in accordo con i piccoli azionisti che hanno intentato la causa, l'attualità delle irregolarità denunciate rispetto alle quali i nuovi amministratori non si sarebbero prodigati per eliminarle, anzi le starebbero protraendo continuando a indicare, secondo l'ipotesi accusatoria, nel bilancio al 31 dicembre 2022 e nella semestrale 2023 valori non veritieri. Per questo l'aggiunto Laura Pedio e il pm Maria Gravina hanno insistito, davanti al collegio presieduto da Amina Simonetti, con la richiesta di ispezione. Ipotesi condivisa dall'avvocato Antonio Piantadosi che tutela gli interessi dei soci di minoranza e che ha chiesto che oltre ...