Virus Nipah dall’India | come si trasmette?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Illocalizzato in India è zoonotico, quindi sida animale a uomo. In particolare avvicinandosi ai pipistrelli. Ma, oltre alla prossimità agli animali infetti, ci si può contagiare anche mangiando cibo contaminato. Ilpuò diffondersi pure da persona a persona, attraverso contatti stretti con un soggetto ammalato. Attualmente in India, nello Stato meridionale del Kerala, sono sei i casi ravvisati, di cui due mortali. In particolare a essere colpito è stato il distretto di Kozhidoke, dove ilsi è presentato per la terza volta in cinque anni. Ilè comparso per la prima volta in Malesia nel 1998 tra gli allevatori di suini, diffondendosi poi a Singapore. Furono un centinaio i morti a fronte di 300 contagi. Da quel momento però, ...