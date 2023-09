(Di giovedì 28 settembre 2023) Sulla gestione delle crisi migratorie serve una "soluzione migliore" in Ue, "dobbiamo avere norme chiare alle frontiere esterne in modo daimmagini come quelle di". Lo ha detto il ...

Sulla gestione delle crisi migratorie serve una "soluzione migliore" in Ue, "dobbiamo avere norme chiare alle frontiere esterne in modo da evitare immagini come quelle di Lampedusa"....contro Bayer - Monsanto dal 2019 - La denuncia penale presentata oggi alla Procura difa ... "Perla nostra comprensione delle potenziali associazioni , sono necessarie ulteriori ...

Vienna, 'migliorare Patto Ue per evitare altre Lampedusa' - Ultima ... Agenzia ANSA

A Vienna conferenza Onu sulla misurazione della corruzione ... ANAC

Sulla gestione delle crisi migratorie serve una "soluzione migliore" in Ue, "dobbiamo avere norme chiare alle frontiere esterne in modo da evitare immagini come quelle di Lampedusa". (ANSA) ...Il voto degli Stati membri dell’Ue, previsto per il 12 ottobre sull’approvazione all’uso del glifosato nell’ Unione Europea nei prossimi 15 anni, potrebbe avvenire sulla base di una valutazione del ri ...