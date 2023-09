VIDEO – Lazio-Torino 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023), matchsesta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. SBLOCCATI IN CASA –2-0 nella sesta giornata diA. Per la prima volta in stagione lavince davanti al suo pubblico. Contro ilnel primo tempo e a inizio ripresa non succede sostanzialmente nulla. Il match si sblocca al 56?: uno-due tra Manuel Lazzari e Felipe Anderson sulla destra, cross e girata precisa di Matias Vecino a fare 1-0. Un’azione tutta fra altri due ex Inter, Raoul Bellanova e Valentino Lazaro, porta al tiro al volo alto di poco di ...