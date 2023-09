VIDEO – Acerbi sincero | «Qualcosa non va! L’Inter non ha più giocato»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Francescoanalizza con sincerità la prima sconfitta stagionale, facendo autocritica dell’approccio delnella ripresa. Il difensore nerazzurro non si spiega il blackout generale che porta dall’1-0 all’1-2 senza possibilità di reazione. E da qui bisogna ripartire. Di seguito ildelvista diai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Sassuolo in Serie A Fonte: Canale YouTube del Club Inter Per maggiori dettagli, qui l’approfondimento sulla partita nell’analisi tattica di Inter-Sassuolo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati