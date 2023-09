Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

SULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO INF IAMME TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CI SONO RIPERCUSSIONI, INVECE, PER ALTRI DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: IL PRIMO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, L'ALTRO PIU' AVANTI TRA TIBURTINA E CENTRALE DEL LATTE; SITUAZIONE INVARIATA, INFINE, SULLA A12, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VALCANNETO E CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;